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Gündem 10 gün koronavirüs karantinasında kalan Bartın Valisi Sinan Güner: Bunun şakası yok
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10 gün koronavirüs karantinasında kalan Bartın Valisi Sinan Güner: Bunun şakası yok

10 günlük koronavirüs karantinasında kalan Bartın Valisi Sinan Güner, yaptığı açıklamada “Bunu yaşamış bir insan olarak biraz daha bilinçli konuşuyorum. Ne olursunuz bunun şakası yok, kapıyı 2 dakika açık bırakmayacaksınız. Siz maskenizi takın” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:27:00 -
10 gün koronavirüs karantinasında kalan Bartın Valisi Sinan Güner: Bunun şakası yok

Bartın Valisi Sinan Güner, eşi Dr. Beyhan Güner’in testinin pozitif çıkmasından dolayı temaslı olduğu için 10 günlük ev karantinasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bartın Valisi Güner, “Valiliğimizin sosyal medya hesaplarında yayınladık. Lütfen; maske takmayan, çalışanına maske taktırmayan, maskesiz müşteriyi kabul eden, kendisi maskesiz çalışan iş yerlerine gitmeyin, alışveriş yapmayın bunlarla ilişki kurmayın ve bunları ihbar edin” dedi.

Kurallara uyulmasını isteyen Vali Güner, şöyle konuştu:

“Bunun hakikaten şakası yok. Bu illet kapıyı 2 saniye açık bulmasın mutlaka oradan giriyor. Ne olursunuz, kurallara uyalım daha büyük bayramlarda kutlamalar istiyorsak, bize ekonomi lazım, eğer hasta olursak kim çalışacak, hasta ve ölü insanlar mı? Çalışacak, siyaset, ticaret, sosyal hayat, kutlama lazım, bunları kim yapacak? Lütfen dikkatli olalım. Benim sağlık durumum çok iyi, bütün şartlar yerine getirildi, bunu yaşamış bir insan olarak biraz daha bilinçli konuşuyorum. Ne olursunuz bunun şakası yok, kapıyı 2 dakika açık bırakmayacaksınız, bakmayın siz 15-20 dakika denilmesine, bunları boş verin, siz maskenizi takın."

Öte yandan Vali Güner’in eşi Dr. Beyhan Güner’in durumunun iyi olduğu, evinde karantinada olduğu öğrenildi.

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