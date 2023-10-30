10 dakikada yumuşacık bazlama tarifi! Malzemeler: 1 su bardağı yoğurt.. Mutfakta kadınlar hep yapıyor
Sevgili değerli okurlarımız bugün sizler için nefis 10 dakikada yumuşacık bazlama tarifi paylaşacağız. Sabah kahvaltısı ve çay saatleriniz için şahane bir bazlama tarifi hazırladık. Kadını, erkeği, çocuğu herkes yiyor!
Mayasız hamuruyla puf puf kabaran yumuşacık bir bazlama tarifidir. Tam ölçülü bu bazlama tarifini mutlaka denemelisiniz.
Şimdi bu nefis 10 dakikada yumuşacık bazlama tarifi nasıl yapılır, hangi malzemelere ihtiyacımız var birlikte inceleyelim.
10 Dakikada Yumuşacık Bazlama Tarifi İçin Malzemeler;
4 su bardağı un (480 gr)
1 su bardağı yoğurt (220 gr)
1 su bardağı su (200 ml)
1 paket kabartma tozu (10 gr)
1 tatlı kaşığı tuz (8 gr)
1 yemek kaşığı sıvı yağ (10 ml)
10 Dakikada Yumuşacık Bazlama Tarifi Nasıl Yapılır;
Yoğurma kabına yoğurt, su, kabartma tozu ekleyip karıştıralım.
Üzerine kontrollü bir şekilde un, tuz ve sıvı yağ ekleyip yumuşacık bir hamur yoğuralım.
Hamuru 10 eşit bezeye bölelim ve üzerini kapatalım.
Bezeleri merdane yardımı ile tatlı tabağı büyüklüğünde açalım.
Yağsız ve önceden ısıtılmış tavada her iki tarafını çevirerek pişirelim.
Üzerine tereyağı sürüp servis edelim.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
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