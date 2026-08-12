10 dakikada kolay poğaça tarifi: Kimsenin bahsetmediği tat, 30- 35 dakikaya hazır... Sızma yağ aroma verir...
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Bugün sizler için nefis 10 dakikada kolay poğaça tarifi paylaşacağız. İnanılmaz hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayacağınız yumuşacık bir poğaça olan 30- 35 dakikaya hazır olan 3-2-1 poğaça vatandaşların yoğun olarak kullandığı alternatif bir tariftir.
Bugün sizler için nefis 10 dakikada kolay poğaça tarifi paylaşacağız. İnanılmaz hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayacağınız yumuşacık bir poğaça tarifidir.
Herkesten tam puan almış tam ölçülü poğaça tarifini sizlerde tarif defterlerinize not edin ve en kısa sürede bu poğaça tarifini deneyin.
10 Dakikada Kolay Poğaça Tarifi İçin Malzemeler;
- Su bardağı ölçüsü 250 ml – Çay bardağı ölçüsü 125 ml
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 2 adet yumurta (1 tanesinin sarısı üzeri için)
- 1 paket kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4 su bardağı un
İç Harcı İçin;
- 200 gram beyaz peynir
- 1 tutam maydanoz
Üzeri İçin;
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay bardağı susam
10 Dakikada Kolay Poğaça Tarifi Nasıl Yapılır;
Yoğurma kabına un ve kabartma tozu hariç tüm malzemeleri ekleyip karıştıralım. Daha sonra kabartma tozu ve kontrollü bir şekilde unu ekleyelim ve yumuşacık ele yapışmayan bir hamur yoğuralım.
Hamurdan parçalar koparalım ve 12 eşit bezeye ayıralım.
Bezelerin üzerini öretelim ve iç harcı için beyaz peynir ile ince kıyılmış maydanozu karıştıralım.
Bezeleri çay tabağından biraz büyük olacak şekilde merdane yardımıyla açalım. Tam ortadan bıçakla keselim ve iç harcını köşeye koyalım. Katlayarak şeklini verelim.
Bir kasede yumurta sarısı ve sıvı yağı karıştıralım. Ayrı bir kaseye de susamı koyalım. Poğaçaya yumurta sarısını sürelim ve susama batıralım.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizelim.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişirelim.
Fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirip servis edelim.
Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
3-2-1 poğaça hamurunu yoğurup şekillendirerek fırına verebilirsiniz. 30- 35 dakikaya hazır!
1,5 bardak yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 paket kabartma tozu, tuz ve unu karıştırıp içine peynir koyun. 180 derece fırında 30-35 dakikada pişer.
Pişirme Adımları Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın. Yoğurt, sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu karıştırma kabında çırpın. Kabartma tozu ve unu yavaşça ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde açın. İçine peynir koyup kapatın ve tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Fırına verip üzeri kızarana dek 20-25 dakika pişirin.
Not: Sızma zeytinyağı poğaçaya hamuru yumuşatmak, bayatlamasını geciktirmek ve daha sağlıklı bir alternatif sunmak için katılır. Katı yağlara kıyasla hamura hafiflik kazandırır, taze kalma süresini uzatır ve kendine has hoş aromasını hamur işine yansıtır.
Zeytinyağının Poğaçaya Sağladığı Faydalar Yumuşaklık: Hamurun elastikiyetini artırarak poğaçanın içi bol gözenekli ve yumuşak dokulu olmasını sağlar. Uzun Ömür: İçindeki doğal bileşenler sayesinde poğaçaların bayatlamasını geciktirir ve uzun süre taze kalmasına yardımcı olur. Sağlıklı Tercih: Margarin veya ağır katı yağlar yerine saf, kimyasal işlem görmemiş doğal bir yağ kullanımı sunar.
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