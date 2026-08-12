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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı kolları sıvadı iddiası Motorindeki ÖTV yükü azaltılıyor mu?
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kolları sıvadı iddiası Motorindeki ÖTV yükü azaltılıyor mu?

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Hazine ve Maliye Bakanlığı kolları sıvadı iddiası Motorindeki ÖTV yükü azaltılıyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadele kapsamında ve artan akaryakıt maliyetlerini frenlemek amacıyla motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında indirime gitmeye hazırlandığı ve kritik düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği iddia edildi.

Küresel piyasalarda yükselen petrol fiyatlarının yurt içindeki akaryakıt maliyetlerine yansımasını en aza indirmek isteyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, dezenflasyon sürecini destekleyecek önemli bir adım daha atıyor. Daha önce fiyat dalgalanmalarını tüketiciye yansıtmamak adına "Eşel Mobil Sistemi"ni devreye alan Bakanlık, bu kez doğrudan motorindeki ÖTV yükünü aşağı çekecek yeni bir çalışma hazırladı.

Hazırlanan yeni ÖTV düzenlemesi, sadece bireysel araç sahiplerini değil, üretim ve tedarik zincirinin belkemiğini oluşturan kesimleri de doğrudan rahatlatacak. Başta taşımacılık sektörü olmak üzere, nakliyeciler ve sanayicilerin temel gider kalemi olan motorin fiyatlarında sağlanacak bu indirimle, lojistik ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Bu hamlenin, etiket fiyatlarındaki artış hızını da yavaşlatması öngörülüyor.

Milyonların cebini rahatlatacak ve enflasyonla mücadeleye ivme kazandıracak olan söz konusu indirim çalışmasında hazırlıklar tamamlandı. Akaryakıt istasyonlarındaki pompa fiyatlarına doğrudan düşüş olarak yansıması beklenen kararın, bu gece yarısı yayımlanacak Resmi Gazete'de yer alması ve vakit kaybetmeden yürürlüğe girmesi planlanıyor.

"Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maliye, enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla motorin üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında indirime gidecek. Düzenleme, bu gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

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