Tahran ve Washington mutabık kaldı: Ateşkes süresi uzatılıyor

Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" söyledi.

AA muhabirine konuşan Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzatılmasına dair açıklamada bulundu.

Kaynaklar, ABD ve İran'ın, 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan mutabakat kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" kaydetti.

Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, tarafların, arabuluculara sürenin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini aktarırken, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle uzatılacağına ilişkin ise taraflarla temasların devam ettiğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ile Tahran, 17 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

KALICI ATEŞKES İÇİN MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Pakistan, Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne yönelik olarak ABD ile İran'ı müzakere masasına getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Pakistan, tarafları (ABD ile İran) müzakere masasına getirmek için her türlü çabada bulunuyor." diyen Andrabi, bölgede barış ve istikrar için çalıştıklarını ifade etti.

Andrabi, doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla meselenin çözüme kavuşturulması için yapıcı diyaloğun sürmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.