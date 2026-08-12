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Dünya Tahran ve Washington mutabık kaldı: Ateşkes süresi uzatılıyor
Dünya

Tahran ve Washington mutabık kaldı: Ateşkes süresi uzatılıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tahran ve Washington mutabık kaldı: Ateşkes süresi uzatılıyor

ABD ile İran arasında devam eden ateşkes sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Pakistan hükümeti kaynaklarına göre iki ülke, gelecek hafta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" söyledi.

AA muhabirine konuşan Pakistanlı hükümet kaynakları, ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzatılmasına dair açıklamada bulundu.

Kaynaklar, ABD ve İran'ın, 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan mutabakat kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" kaydetti.

Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, tarafların, arabuluculara sürenin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini aktarırken, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle uzatılacağına ilişkin ise taraflarla temasların devam ettiğini belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ile Tahran, 17 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

KALICI ATEŞKES İÇİN MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Pakistan, Orta Doğu'daki gerilimin çözümüne yönelik olarak ABD ile İran'ı müzakere masasına getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Pakistan, tarafları (ABD ile İran) müzakere masasına getirmek için her türlü çabada bulunuyor." diyen Andrabi, bölgede barış ve istikrar için çalıştıklarını ifade etti.

Andrabi, doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla meselenin çözüme kavuşturulması için yapıcı diyaloğun sürmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

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Yorumlar

Hakan TAŞÇI

ABD ve Yahudiler amaçları Barış değil silah üretimi için zaman kazanmaya çalışıyorlar silah üretimi tamamladıktan sonra kaldıkları yerden devam edecekler.İRAN HALKI BAŞTA OLMAK ÜZERE MÜSLÜMANLAR AMBARGOLARLA ZULÜM YAPILACAK İran ABD İsrail şeytan üçgeninde yıllara yayılan çatışmaları göreceğiz Abd İsrail ile İran'ın işine yarayacak geriye kalan İslam ülkeleri ise maddi sıkıntı içerisine girecekler Böylece İsrail'e muhtaç kalacaklar Filistin topraklarının işgali il halkı ve soykırımı BENGORİON kanalının açılması hızlanacak.. Planlar bunun üzerine kurulmuş Türkiye'nin Demir Hava Deniz kara yolları ticaret ağı yürürlüğe girmedi acele edilmeli Türkiye üzerinden dünyaya açılan İslam ülkeleri bu son DÖNEMEÇTE OYNANAN OYUNLARIN FARKINA VARMALI gözlerini açmalı birlik beraberlik içinde olmalı.oyunları tuzakları bozmalı.. BÖYLECE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMALI..Yoksa İSLAM ÜLKELERİ ilelebet Yahudi'nin kölesi GOİM olarak İŞGAL SOYKIRIM İLHAK EDİLİR
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