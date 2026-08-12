  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sözde insan hakları havarisi ABD’den zalimce plan: Göçmenlere elektrik şoku verecekler Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu Baykal: Amerikan dedektif filmlerini siyasete taşıdılar: “İyi polis-kötü polis” senaryosu devrede CHP’nin ‘Eski’si de ‘Yeni’si de darmadağın! Kritik oylama partileri ikiye böldü AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Savcı Sayan’dan Tugay için şok iddia! Özel'i takan yok: İmamoğlu Yeni Parti'yi de böldü! Araç sahiplerine gece yarısı müjdesi! Benzin ve motorine çifte zam iptal edildi Irak'ta Saddam Hüseyin devrinden sonra bir ilk: Silahlı çetelerin kökü kazınacak Mekke Anlaşması'nda Mısır neden yok? Perde arkası belli oldu! Trump 'Türkiye' iddialarını doğruladı: Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım
Gündem AK Parti’den DEM’li Hatimoğulları’na Netanyahu tepkisi: Siciline düşülecek en utanç verici kayıt
Gündem

AK Parti’den DEM’li Hatimoğulları’na Netanyahu tepkisi: Siciline düşülecek en utanç verici kayıt

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AK Parti’den DEM’li Hatimoğulları’na Netanyahu tepkisi: Siciline düşülecek en utanç verici kayıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın soykırımcı Netanyahu’nun sözlerini kullanarak yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadeleri reddediyoruz. Bu siciline düşülecek en utanç verici kayıttır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın sözlerine yönelik açıklamada bulundu. Çelik açıklamasında, "DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın partimizi ve hükümetimizi hedef alan ifadelerini reddediyoruz. Mecliste 467 kabul oyuyla yepyeni bir dönem açılmışken, DEM Parti Genel Başkanı’nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir” dedi.

BU AÇIKLAMASINI DÜZELTMELİDİR

Çelik paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:  “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kabine üyelerimiz, AK Parti yetkililerimiz, tüm kadrolarımız ve milletimiz İsrail’in Filistin’i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyor ve bu insanlık dışı işgale karşı çıkmaya devam edeceğiz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye’dir. Hatimoğulları’nın İsrail’in Filistin’i işgaline karşı çıkmamızı, soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahip çıkarak ele almasını kınıyoruz. Türkiye’de ve dünyada ‘insanlık ittifakı’nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu’nun sözlerine sahiplenerek referans vermez. Hatimoğulları, bu açıklamasını düzeltmelidir. Soykırımcı Netanyahu’nun sözlerini sahiplenen bir yaklaşım, bir siyasetçinin siciline düşülecek en utanç verici kayıttır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe ‘Terörsüz Türkiye’ teşekkürü: Reis çok teşekkürler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe ‘Terörsüz Türkiye’ teşekkürü: Reis çok teşekkürler!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe ‘Terörsüz Türkiye’ teşekkürü: Reis çok teşekkürler!

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu

Gündem

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni gelişme! Kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu

Levent Gültekin’den dikkat çeken çıkış: Erdoğan PKK’ya taviz vermedi, hatta çok daha sert davrandı
Levent Gültekin’den dikkat çeken çıkış: Erdoğan PKK’ya taviz vermedi, hatta çok daha sert davrandı

Gündem

Levent Gültekin’den dikkat çeken çıkış: Erdoğan PKK’ya taviz vermedi, hatta çok daha sert davrandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mekke Anlaşması ile hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mekke Anlaşması ile hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mekke Anlaşması ile hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat tok

Daha durun bu daha başlangıç.Bunlara güven olur mu?çoğu israil hayranı

allahiçin seven

allah kavmiyetçiliği yasaklamıştır onun için islamı göndermiştir müslümanlar bunu unutmuş olabilir ama allah yasaklamıştır neyapalım şimdi allaha savaşmı açalım yada isterseniz açın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!
Gündem

Hakan Fidan'dan yardım istiyorlar: Umre yapan Türk aile Mekke’de cezaevine konuldu!

Yazar Sinan Akyüz, Eskişehirli bir ailenin yaklaşık 5,5 aydır Mekke’de bulunduğunu ve 20 Ağustos’ta görülecek duruşmada yeniden hapse girme ..
Saç kıran neden olur? Çoğu kişinin yaşadığı hastalığa karşı çözüm
Kadın - Aile

Saç kıran neden olur? Çoğu kişinin yaşadığı hastalığa karşı çözüm

Saç Kıran Neden Olur? Saçkıran, saçlı derinin bazı bölümlerinde saç kayıplarına neden olan bir hastalıktır. Genellikle baş derisinde görülse..
30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu
Gündem

30 yıl geçti ama ne kuyruk acıları, ne de korkuları geçti! Türk bayrağına uzanan haini indiren 18 kahraman, Rumların yeni hedefi oldu

8 Ağustos 1996’da Güney Kıbrıs’taki ara bölgede göndere çekili Türk Bayrağı’nı indirmek isteyen Solomos Solomou adlı Rum hain, bayrak direği..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23