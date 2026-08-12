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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Süreç tamamen açık ve şeffaf şekilde ilerleyecek
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye” açıklaması: Süreç tamamen açık ve şeffaf şekilde ilerleyecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan "Terörsüz Türkiye" açıklaması: Süreç tamamen açık ve şeffaf şekilde ilerleyecek

Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerçeve Yasa'nın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili sürecin şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek "Halkımızın asla duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AA Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Kurtulmuş, sürecin tamamen şeffaf şekilde ilerleyeceğini belirterek, "Halkımızın asla duygularını incitmeyecek şekilde hareket ettik. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın, büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çerçeve Yasa'nın 467 oyla kabul edilmesi milletin, Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Milli hassasiyetin ve devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için büyük bir destek sağladı.

Barışı sağladığımızda 'Türkiye Modeli' bütün dünyaya örnek olacak.

Herkes yeni dönemin hassasiyetlerine uygun konuşmak zorunda.

Bu yasa bir genel af değildir. Tek tek her bir dosya hakkında kurulda kararlar verilecek. TBMM'de çok partili şekilde izleme komisyonu oluşturulacak."

Ayrıntılar gelecek…

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