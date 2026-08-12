Erkan Tan’dan Terörsüz Türkiye değerlendirmesi: Güçlü siyasi irade büyük nimet! Muazzam...

Gazeteci-yazar Erkan Tan, Takvim gazetesindeki köşe yazısında TBMM’de kabul edilen Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Türkiye’nin terör sorununu demokrasi ve hukuk zemininde çözme iradesine dikkat çeken Tan, değişen küresel dengelerin Türkiye’ye önemli fırsatlar sunduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin siyasi iradesinin önemini vurguladı.

HABER MERKEZİ

“Muazzam uluslararası fırsatların içindeyiz”

Gazeteci-yazar Erkan Tan, Takvim gazetesindeki köşe yazısında önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tan, Türkiye’nin terör sorununu demokrasi ve hukuk zemininde çözmeye çalıştığını belirterek, mevcut uluslararası şartların Terörsüz Türkiye hedefi açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

“ORTAK GELECEĞİMİZİ BİRLİKTE İNŞA ETMELİYİZ”

Geçmişte yaşanan acıların inkâr edilemeyeceğini belirten Tan, bugün yapılması gerekenin farklı kesimlerin yaşadığı acıları anlamaya çalışmak ve ortak geleceği birlikte inşa etmek olduğunu vurguladı. Tan, “Can yakan, kan döken, asırlık problemleri TBMM'de, demokrasi ve hukuk ile halletmeye çalışıyoruz” ifadeleriyle sürecin Meclis çatısı altında yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ULUSLARARASI FIRSATLAR VAR”

Türkiye’nin önündeki uluslararası tabloyu da değerlendiren Tan, Rusya ve İran’ın kendi sorunlarıyla meşgul olduğunu, Avrupa’nın ise PKK meselesindeki eski etkinliğini kaybettiğini savundu. ABD’nin de Çin, İran ve Ortadoğu kaynaklı meseleler nedeniyle Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir denge arayışında olduğunu belirten Tan, bu şartların Türkiye açısından önemli bir diplomatik alan oluşturduğunu ifade etti. Tan, bu tabloyu “Terörsüz Türkiye için muazzam uluslararası fırsatların içindeyiz” sözleriyle değerlendirdi.

GÜÇLÜ SİYASİ İRADE

Köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu siyasi iradeye de dikkat çeken Tan, Terörsüz Türkiye hedefinin kararlı bir siyasi irade gerektirdiğini belirtti. Tan, Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin geçmişten bu yana Türkiye’nin kronikleşmiş sorunlarını çözme konusunda ortaya koyduğu siyasi irade ve kriz çözme kabiliyetinin, yeni siyasi yaklaşımların ortaya çıkmasında önemli rol oynadığını savundu.

“ÇERÇEVE YASA KONUSUNDA İKİ YÜZLÜLER”

Tan yazısında, Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen yasal düzenlemelere yönelik eleştirileri de değerlendirdi. CHP’nin geçmişte Suriye ve Irak’ta PKK ile mücadele amacıyla hazırlanan tezkerelere yönelik tutumunu hatırlatan Tan, bugün süreç hakkında eleştiri getiren siyasi çevrelerin geçmişteki pozisyonlarını sorguladı.

Tan, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sınır ötesi operasyonlarla PKK’nın hareket alanını daralttığını belirterek, bu mücadele sürecinin bugünkü tablo açısından önem taşıdığını ifade etti.

İYİ Parti çevrelerinin geçmişteki siyasi tutumlarını da eleştiren Tan, bugün Terörsüz Türkiye kapsamında gündeme gelen çerçeve yasa üzerinden yapılan değerlendirmelerde siyasi tutarlılık aranması gerektiğini savundu.

“SAMİMİ ELEŞTİRİLERDEN İSTİFADE EDİLMELİ”

Tan, Terörsüz Türkiye sürecine yönelik bütün eleştirilerin aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğinin de altını çizdi. Samimi endişeleri ve yapıcı eleştirileri saygıyla karşıladığını belirten Tan, bu eleştirilerden istifade edilmesi gerektiğini ifade etti.

“ÇÜRÜMEYİ HAYAT TARZI YAPMIŞLAR”

Erkan Tan, yazısının son bölümünde ise muhalefet ve belediyelere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Bazı belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk, uyuşturucu ve rüşvet iddialarını gündeme getiren Tan, siyasi tercihlerin kamu yönetimindeki liyakat ve ahlak anlayışı açısından sorgulanması gerektiğini savundu. Tan, bazı siyasi çevrelerin hakkında ciddi iddialar bulunan belediye başkanlarını savunduğunu ileri sürerek, “Ne pahasına olursa olsun kazanma” anlayışının siyasette ciddi bir yozlaşmaya yol açtığını belirtti.