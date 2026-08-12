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Sosyal Medya Amerikalı turistin İslam'ın simgesiyle tanıştığı anlar: İlk kez duyduğu ezan sesi ruhuna işledi
Sosyal Medya

Amerikalı turistin İslam'ın simgesiyle tanıştığı anlar: İlk kez duyduğu ezan sesi ruhuna işledi

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Tatil için Çeşme’ye gelen Amerikalı turist, sabahın erken saatlerinde duyduğu ezan sesini kayda alarak takipçileriyle paylaştı. “Saat sabahın 5’i ve burada, Çeşme’de ezan okunmaya başlandı. Burası yüzde 98’i Müslüman olan bir ülke, bunu önceden fark etmemiştim. Ama ezan oldukça etkileyici” diyen turistin paylaşımı sosyal medyada dikkat çekti.

İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme, bu kez denizi, plajları ve gece hayatıyla değil, Amerikalı bir turistin sabah saatlerinde yaşadığı şaşkınlıkla gündeme geldi.

Tatil için Çeşme’de bulunan Amerikalı turist, sabahın erken saatlerinde ezan sesini duyduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Saatin yaklaşık 05.00 olduğunu belirten turist, Çeşme’de sabah ezanının okunmaya başladığı anları takipçilerine aktardı.

“BUNU ÖNCEDEN FARK ETMEMİŞTİM”

Çektiği videoda Çeşme’de bulunduğunu belirten Amerikalı turist, Türkiye’nin Müslüman nüfusunun çoğunlukta olduğu bir ülke olduğunu ifade ederek, bu kültürel detayın tatili sırasında kendisini şaşırttığını söyledi.

Turist, paylaşımında, “Saat sabahın 5’i ve burada, Çeşme’de ezan okunmaya başlandı. Burası yüzde 98’i Müslüman olan bir ülke, bunu önceden fark etmemiştim” ifadelerini kullandı.

Sabahın sessizliğinde duyduğu ezan sesinden etkilendiğini belirten turist, “Ama ezan oldukça etkileyici” sözleriyle deneyimine ilişkin olumlu düşüncelerini de dile getirdi.

ÇEŞME’DEN YAPTIĞI PAYLAŞIM İLGİ GÖRDÜ

Çeşme’de tatil yapan turistin sabah ezanını ilk kez bu şekilde deneyimlediği anları paylaşması, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Turistin paylaşımı kısa sürede farklı kullanıcılar tarafından yorumlanırken, Türkiye’deki günlük yaşamın ve kültürel atmosferin yabancı turistler üzerindeki etkisi bir kez daha gündeme geldi.

Özellikle Türkiye’ye tatil amacıyla gelen yabancı turistlerin yalnızca turistik bölgeleri değil, günlük hayatın kültürel unsurlarını da deneyimlemesi sosyal medyada zaman zaman ilgi çekici paylaşımlara konu oluyor.

Çeşme’de sabahın ilk saatlerinde kaydedilen bu görüntü de, Amerikalı turistin gözünden Türkiye’deki farklı bir günlük yaşam deneyimini ortaya koydu.

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