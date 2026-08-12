İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun transferini açıkladı. İşte yıldız oyuncunun İstanbul'a geleceği saat..
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kulübün resmi kanallarından Romelu Lukaku transferini resmen duyurdu.
İSTANBUL'A GELİYOR
A Spor'un haberine göre, 33 yaşındaki futbolcunun bugün akşam saatlerinde 23:00'da olması bekleniyor.
Napoli forması altında geçirdiği iki sezonda 45 maça çıkan Lukaku; 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nda 6 maçta 236 dakika şans bulan yıldız oyuncu 3 gol, 1 asist üretti.