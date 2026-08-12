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Spor İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı
Spor

İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı

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İstanbul’a geliş saati belli oldu! Fenerbahçe, Lukaku'yu açıkladı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun transferini açıkladı. İşte yıldız oyuncunun İstanbul'a geleceği saat..

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kulübün resmi kanallarından Romelu Lukaku transferini resmen duyurdu.

İSTANBUL'A GELİYOR

A Spor'un haberine göre, 33 yaşındaki futbolcunun bugün akşam saatlerinde 23:00'da olması bekleniyor.

 

Napoli forması altında geçirdiği iki sezonda 45 maça çıkan Lukaku; 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi. 2026 Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'nda 6 maçta 236 dakika şans bulan yıldız oyuncu 3 gol, 1 asist üretti.

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