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Spor Beşiktaş, Vlahovic’i resmen açıkladı
Spor

Beşiktaş, Vlahovic’i resmen açıkladı

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Beşiktaş, Vlahovic’i resmen açıkladı

Süper Lig devi Beşiktaş uzun süredir temas halinde olduğu Dusan Vlahovic’i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'a getireceği yıldız oyuncu için paylaşımda bulundu.

Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Dusan Vlahovic'in transferini KAP'a bildirdi.

İşte yapılan resmi açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Siyah-beyazlılar, Sırp santrfor için flaş bir paylaşım yaptı.

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