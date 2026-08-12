Beşiktaş, Vlahovic’i resmen açıkladı
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Süper Lig devi Beşiktaş uzun süredir temas halinde olduğu Dusan Vlahovic’i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'a getireceği yıldız oyuncu için paylaşımda bulundu.
Beşiktaş, anlaşmaya vardığı Dusan Vlahovic'in transferini KAP'a bildirdi.
İşte yapılan resmi açıklama:
"Profesyonel Futbolcu Dusan Vlahovic'in Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Siyah-beyazlılar, Sırp santrfor için flaş bir paylaşım yaptı.
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