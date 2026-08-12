Türkçe seçim afişi Almanya'da kriz çıkardı: Türkler bizi ele geçirdi

Berlin'de eylül ayında yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri öncesinde Türkçe hazırlanan bir seçim afişi yeni bir tartışmanın merkezine yerleşti. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Berlin Temsilciler Meclisi için Lichtenberg'den aday gösterdiği 30 yaşındaki Türk kökenli Batuhan Temiz, seçim kampanyasında "Berlin Temiz olsun" ifadelerinin yer aldığı Türkçe afişler kullanmaya başladı.

Alman ordusunda subay olarak görev yapmış olan Temiz'in afişleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Bazı kullanıcılar, Alman siyasetinin "göçmenler tarafından ele geçirildiğini" öne sürdü.

Temiz ise eleştirileri kabul etmeyerek Türkçe afişin Almanya'daki Türk toplumuna yönelik bir saygı ve temsil mesajı olduğunu savundu.

Günümüzde afişteki ifadeleri akıllı telefonlarla tercüme etmenin kolaylığına değinerek dil tercihinin bir ihtiyaçtan ziyade bilinçli bir sembol olduğunu söyledi.

TÜRKLER: GURUR DUYDUK

Yıllarca "küçümsendiğini" hisseden bir topluluğa görünürlük kazandırmak istediğini söyleyen Temiz, gurbetçilerden ağırlıklı olarak "Gurur duyduk" şeklinde olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi.

Almanya'da siyasi partiler, daha önce de Almanca dışındaki dillerde seçim kampanyası yürütmüştü. Örneğin Sol Parti'den Jan van Aken şubat ayında Baden-Württemberg eyalet seçimlerinde Türkçe ve Arapçanın da aralarında olduğu çeşitli dillerde seçmenlerine seslenmişti.

Almanya genelinde Türk kökenli yaklaşık 3 milyon insan yaşıyor ve bunların yarısından fazlası Alman vatandaşı. Başkent Berlin'de ise yaklaşık 200 bin Türk kökenli kişi yaşıyor.