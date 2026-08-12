Levent Gültekin’den dikkat çeken çıkış: Erdoğan PKK’ya taviz vermedi, hatta çok daha sert davrandı

Türkiye’de yeni süreç kapsamında atılan adımlar ve Meclis’ten geçen düzenlemeye ilişkin tartışmalar devam ederken gazeteci Levent Gültekin’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Gültekin, sürece ilişkin bazı kaygıların bulunmasının doğal olduğunu ancak bu kaygılardan hareketle sürecin tamamına karşı çıkılmasını sağlıklı bulmadığını söyledi.

“SÜRECİN BÜTÜNÜNE İTİRAZ ETMEK SAĞLIKLI GELMİYOR”

Sürece yönelik değerlendirmesinde temkinli ancak bütünüyle karşı çıkmayan bir yaklaşım sergileyen Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı endişelerimiz var diye sürecin bütününe itiraz etmek bana çok sağlıklı gelmiyor.”

Gültekin’in açıklamasında en dikkat çeken bölüm ise PKK’ya verildiği öne sürülen tavizlere ilişkin değerlendirmesi oldu.

“BEKLEDİĞİMİZ KADAR TAVİZ VERİLMİŞ BİR DURUM YOK”

Kamuoyundaki tartışmalarda sürecin PKK lehine birtakım tavizler içerdiği yönündeki eleştirilere değinen Gültekin, ortaya çıkan tablonun bu yönde olmadığını savundu.

Gültekin, “Çünkü ortada bizim beklediğimiz kadar taviz verilmiş bir durum yok” ifadelerini kullandı.

GÜLTEKİN: ERDOĞAN ÇOK DAHA SERT DAVRANMIŞ

Levent Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreçteki tutumuna ilişkin de dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu.

Gültekin, Erdoğan’ın PKK konusunda taviz verdiği yönündeki değerlendirmelerin aksine daha sert bir tutum ortaya koyduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Hatta tam tersine, Erdoğan çok daha sert davranmış bu konuda.”

“PKK’YA HEMEN HEMEN HİÇBİR ŞEY VERMEMEK GİBİ BİR YASA ÇIKMIŞ ORTAYA”

Gültekin sözlerinin devamında Meclis’ten çıkan düzenlemeyi doğrudan PKK açısından değerlendirdi.

Gültekin, “Yani taviz vermemek, PKK’ya hemen hemen hiçbir şey vermemek gibi bir yasa çıkmış ortaya” ifadelerini kullandı.

Gültekin’in sözleri, yeni sürece yönelik muhalif çevrelerden yükselen “PKK’ya taviz veriliyor” eleştirilerinin sürdüğü bir dönemde gelmesi nedeniyle dikkat çekti.

Özellikle Erdoğan’ın süreçte beklenenden daha sert davrandığını ve PKK’ya “hemen hemen hiçbir şey verilmediğini” söylemesi, siyasi tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.