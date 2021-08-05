10 bin TL yardım nasıl alınır? Yangın mağdurlarına para yardımı ne zaman? Yangınlarda zarar görenlere hangi yardımlar yapılacak?

Türkiye'de devam eden orman yangınlarına karşı devlet ve vatandaşlar tüm gücü ile müdahale ediyor. Türkiye’yi yasa boğan orman yangınlarında 8 günde 187 yangın çıktı. 187 yangından şu anda 15 yangın devam ettiği bu yangınların ise bir kısmının kontrol altına alındığı açıklanırken, devletin yangında zarar gören vatandaşları da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınların devam ettiği Manavgat'ta acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderildiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen bölgelere yapılacak yardımlar konusunda,"Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir.Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak" dedi.

Yangınlarda zarar görenlere hangi yardımlar yapılacak?

Erdoğan ayrıca yangın nedeniyle afet bölgesi ilan edilen yerlerde faizsiz esnaf kredisi ve KOSGEB acil desteğinin verileceğini ve 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacağını bildirdi. Erdoğan, afet bölgesindeki evlerin, bir yıl içerisinde yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacağını söyledi.

Erdoğan, vergilerin, SGK primlerinin ve ödemelerin erteleneceğini belirtti: "Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek."

Yangın mağdurlarına para yardımı yapıldı mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat İlçesi'nde devam eden orman yangını ile ilgili olarak, "48 mahallemiz doğrudan etkilendi. 31 mahalle boşaltıldı. Zarar gören mahallemiz 17 oldu. 670 vatandaşımızın 654'ü taburcu edildi. Hasar tespitlerine başladık. 47,5 milyon lira ödenek gönderildi. 912 aileye 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. Evi yıkılan vatandaşlara 50 bin TL eşya yardımı yapılacak. 10 bin TL hesaplara aktarıldı.