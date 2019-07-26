10 bin ek seferin bileti satışta

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesiyle oluşan 10 bin ek sefer için biletlerin satışa sunulduğunu söyledi. Yıldırım, yolculukların 9 Ağustos itibarıyla yoğunlaşacağını vurguladı. Seyahate çıkacaklara otobüs biletlerini gidiş-dönüş almalarını tavsiye eden Yıldırım, “Tatil süresince günlük 800-850 bin, bayram süresince ise yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vereceğiz. Tatilde 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.