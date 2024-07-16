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Yerel 1 yıllık emeği 1 saatte yok oldu
Yerel

1 yıllık emeği 1 saatte yok oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-16 14:32:00 -
1 yıllık emeği 1 saatte yok oldu

Sivas’ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, kent merkezine bağlı köylerde zarara neden oldu. Merkeze bağlı Akçamescit köyünde oluşan sel nedeniyle 60 ila 70 ton arasında buğday zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Sivas kent merkezine 31 kilometre uzaklıkta bulunan Akçamescit köyünde çiftçilik yapan Uğur Batal, 2 gün önce tarlalarında yetiştirdiği buğdayı hasat etti. Hasat ettiği ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisi’ne götürmek için bekleyen Batal, yağmur sonrası hayatının şokunu yaşadı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağmur, köyde su taşkınlarına neden oldu. Hasat ettiği ürünleri bahçesinde muhafaza eden Uğur Batal, buğdaylarının sular altında kaldığını gördü. 60 ila 70 ton arasında ürünün zarar gördüğünü söyleyen Uğur Batal, yetkililerden yardım bekliyor.

1 yıllık emeğin ürünü olan buğdayları sel suları nedeniyle kaybeden çiftçi Uğur Batal, “Köyümüze dün aşırı derecede yağmur yağması nedeniyle ürünlerimiz sele teslim oldu. Yukarı bölgeden gelen sel suları dolayısıyla ürünlerimiz bir metre suyun altında kaldı, ziyan oldu. Ziyanımız çok, kullanılamaz bir halde. Her taraf çamur ve balçık. Tarım İl Müdürlüğü tarafından afet kapsamına alınıp bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

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