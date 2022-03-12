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Gündem 1 ay önce ‘kafatasçı milliyetçiliği’ eleştirmişti! Nevşin tükürdüğünü yaladı
Gündem

1 ay önce ‘kafatasçı milliyetçiliği’ eleştirmişti! Nevşin tükürdüğünü yaladı

1 ay önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kafatasçı milliyetçiliğini eleştiren CHP yandaşı Nevşin Mengü, bugün aynı ırkçılığı kendisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 12:40:00 - 2022-03-12 12:50:50

CHP yandaşı Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sınav gözetmeninin kendisine ulaştığını söyledi. Mengü, "Geçtiğimiz pazar günü TUS denklik sınavında gözetmenlik yapan bir araştırma görevlisi mail attı. Şunları söylüyor: "Salonda 28 aday vardı 18’i yabancı uyrukluydu. Pasaportlarını kontrol ediyoruz sınava alırken.Adaylar Suriye, Türkmen, Kırgız, Afgan, Somali ve Irak..." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Mengü'nün ırkçı ifadeleri tepki çekerken, akıllara 1 ay önce kafatasçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı röportaj geldi. O röportajda Mengü, "Türklük nedir yani? Adam gelmiş Suriye'den entegre olmuş, benim gözümde sizin kadar Türk'tür." demişti.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Sınava girenler Alman,Fransız,İtalyan olsaydı hiç ama hiç sesleri çıkmazdı bu batı beslemelerinin.Şaşırdıkmı asla hep söylediğim gibi eğer konunun içinde müslüman varsa bu beslemelerin tutumu bellidir.
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