1 ay önce ‘kafatasçı milliyetçiliği’ eleştirmişti! Nevşin tükürdüğünü yaladı
1 ay önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kafatasçı milliyetçiliğini eleştiren CHP yandaşı Nevşin Mengü, bugün aynı ırkçılığı kendisi yaptı.
CHP yandaşı Nevşin Mengü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sınav gözetmeninin kendisine ulaştığını söyledi. Mengü, "Geçtiğimiz pazar günü TUS denklik sınavında gözetmenlik yapan bir araştırma görevlisi mail attı. Şunları söylüyor: "Salonda 28 aday vardı 18’i yabancı uyrukluydu. Pasaportlarını kontrol ediyoruz sınava alırken.Adaylar Suriye, Türkmen, Kırgız, Afgan, Somali ve Irak..." ifadelerini kullandı.
CHP yandaşı Mengü'nün ırkçı ifadeleri tepki çekerken, akıllara 1 ay önce kafatasçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı röportaj geldi. O röportajda Mengü, "Türklük nedir yani? Adam gelmiş Suriye'den entegre olmuş, benim gözümde sizin kadar Türk'tür." demişti.