1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanıyor. Peki, 1 Temmuz resmi tatil mi?

1 Temmuz resmi tatil mi? Bugün bankalar kargolar kapalı mı?

1 Temmuz Cuma günü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor. Kabotaj bayramı resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple bankalar, noterler, kargolar vs normal mesailerine göre hizmetlerini sürdürüyor.

Kabotaj bayramı nedir?

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz tarihinde kutlanan bir milli bayramdır. Kabotaj bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkıdır.