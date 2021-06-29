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Sağlık 1 Temmuz maske yasağı kalkacak mı? Açık alanda maske takma zorunluluğu bitti mi?
Sağlık

1 Temmuz maske yasağı kalkacak mı? Açık alanda maske takma zorunluluğu bitti mi?

Maske yasağı bitti mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Normalleşme adımlarıyla 1 Temmuz’da pek çok yasak kaldırılacak. Bu sebeple pek çok kişi “Maske yasağı bitiyor mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, maske yasağı ne zaman son?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 13:04:00 -
1 Temmuz maske yasağı kalkacak mı? Açık alanda maske takma zorunluluğu bitti mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde bir yılı aşkın süredir maske takma zorunluluğu uygulanıyor. 1 Temmuz’da pek çok yasak kaldırılacak. Peki, maske yasağı bitiyor mu?

1 Temmuz maske yasağı kalkacak mı? Açık alanda maske takma zorunluluğu bitti mi?

Kademeli normalleşme genelgesinin üçüncüsü kısmı yayımlandı. Genelgede 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak yasaklar bulunuyor. Ancak maskeyle ilgili bir madde genelgede bulunmuyor. Maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş,  toplumun büyük kısmı aşılanmadan maskelerle vedalaşmanın mümkün olmadığını belirtti. Metintaş, “Her şey bizlerin kurallara uymasına ve aşılamada istenilen düzeye gelebilmemizdedir. Bu düzey de toplumun en az yüzde 60'ının aşılanmasıdır. Eğer konu edildiği gibi 120 milyon doz aşı yaz aylarında temin edilip, uygulanabilirse, sonbaharda özlediğimiz günler gelebilir" diye konuştu.

Metintaş, “Normalleşme süreci kademeli olması gerekirken, toplumun hemen her kesiminde eskiye hızlı bir dönüş olmuş, normalleşmenin kurallarına uyulmamıştır. Sonuçta ikinci, ardından üçüncü dalga yaşanmıştır. Mayıs 2021'de büyük ölçüdeki kapanmanın ardından, yeniden bir açılma-normalleşme dönemine geçilmiştir. Bu dönemin avantajı elimizde aşının bulunması ve uygulanmasıdır. Aşıyla toplum bağışıklığı yükseldiğinde ancak o zaman salgın öncesi hayatımıza dönebileceğimiz açıktır. Aşılanma ve doğal bağışıklanma oranı toplumun yeterli çoğunluğunda oluşturulmadığı sürece hastalık toplumda yayılma durumunu sürdürecektir. Bu nedenle hepimiz maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hala ciddi biçimde uymak zorundayız. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmaktan kaçınmalı, başka insanlarla aramızda 2 metre mesafe olması kuralına dikkatle uymalıyız” diye konuştu.

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