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Eğitim

1. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020 2021

1. sınıflar ne zaman açılıyor? Çocuğu bu sene 1. Sınıfa başlayacak olan veliler internette sık sık “Çocuğum hangi okula gidecek?” , “1. Sınıf uyum süreci ne zaman başlayacak?” , “1. Sınıflar bir hafta önce mi açılacak 2020” konularını araştırıyor. İşte, 1.sınıfların açılacağı tarih.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:07:00 -
1. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020 2021

Koronaviras salgınında en ciddi şekilde etkilenen alan hiç kuşkusuz eğitim oldu. 23 Mart ile 19 Haziran arasında uzaktan eğitim yapıldı. E karnelerin ardından 2019 2020 eğitim öğretim yılı tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Ancak sürecin pandeminin seyriyle ilişkili olduğunun da altı çizildi. Her yıl anaokulu ve 1.sınıflar uyum süreci sebebiyle okulların açılma tarihinden yaklaşık 1 hafta önce başlıyordu. Peki, bu sene 1. Sınıflar ne zaman başlayacak?

1. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020 2021

Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Bu sene uyum süreci bir hafta önce olmayacak. Anaokulu ve 1. Sınıflar için uyum süreci de 31 Ağustos’ta başlayacak. 31 Ağustos’ta başlayacak olan uyum süreci 4 Eylül’de sona erecek.

2020-2021 MEB takvimi

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı         31 Ağustos 2020 Pazartesi

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi              31 Ağustos-4 Eylül 2020

Birinci dönem ara tatili                  16-20 Kasım 2020

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi- 5 Şubat 2021 Cuma

İkinci dönem başlama tarihi        8 Şubat 2021 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili    12-16 Nisan 2021

Yaz tatili 18 Haziran 2021

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