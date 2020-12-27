1 Ocak’ta canlı ders var mı? EBA 1 Ocak canlı ders programı
1 Ocak’ta canlı ders olur mu? | Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Uzaktan eğitim EBA TV, EBA internet sitesi ve canlı derslerle sürüyor. Milyonlarca öğrenci 1 Ocak Cuma canlı ders olup olmadığını merak ediyor. Yılbaşında canlı ders olur mu? | Cuma günü canlı ders var mı EBA| 1 Ocak canlı ders olacak mı?
Koronavirüs salgını sağlık, ekonomi ve eğitim alanını son derece olumsuz etkiledi. Milyonlarca öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılını uzaktan eğitimle tamamladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı da uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Vakaların artmasıyla birlikte uzaktan eğitim yeniden başladı. Milyonlarca öğrenci 1 Ocak’ta canlı ders olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Cuma günü canlı ders olur mu?
1 Ocak’ta canlı ders var mı? EBA 1 Ocak canlı ders programı
1 Ocak bilindiği gibi resmi tatil. Bu sebeple 1 Ocak Cuma günü canlı dersler olmayacak.