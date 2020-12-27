1 Ocak’ta canlı ders var mı? EBA 1 Ocak canlı ders programı

1 Ocak’ta canlı ders olur mu? | Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Uzaktan eğitim EBA TV, EBA internet sitesi ve canlı derslerle sürüyor. Milyonlarca öğrenci 1 Ocak Cuma canlı ders olup olmadığını merak ediyor. Yılbaşında canlı ders olur mu? | Cuma günü canlı ders var mı EBA| 1 Ocak canlı ders olacak mı?