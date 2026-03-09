  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kabine toplandı İşte siyonist sahtekarlığı bu! Yaşlı başlı adam saldırıya uğramış gibi rol yaptı AB ve Bölge Ülkelerinden Kritik İran Zirvesi: "Bölgesel güvenlik için itidal şart!" 4 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te! Aralarında Özgür Özel de var MSB’den flaş açıklama: İran’dan atılan füze Gaziantep’te imha edildi İslam Birliği Platformu’ndan İran’da yaşanan kıyımına tepki ! Dökülen her damla kan ümmetin ortak acısı MSB'den KKTC mesajı Kardeşimiz için geldik Ekrem şov, avanesi algı peşinde! Başarır: ‘Buraya savunma yapmaya değil, yargılamaya geldi!’ Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Dünyanın aklıyla alay ediyorlar! Herzog'dan İran savaşına akılalmaz savunma
Yerel 1 Nisan'a kadar süre tanınmıştı: APP kuyruğu böyle görüntülendi!
Yerel

1 Nisan'a kadar süre tanınmıştı: APP kuyruğu böyle görüntülendi!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Vatandaşlar, odada sadece bir kişinin evrak işlemleri yaptığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat’tan itibaren araçlarında standart dışı plaka "Amerikan Pres Plaka" (APP) takılı sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men kararı verilmişti. Alınan kararı duyan vatandaşlar, gerekli evrak ve para tahsilat işlemlerinin ardından bağlı bulunduğu ilin şoförler odasının yolunu tuttu. Fahiş ceza nedeniyle bir an önce işlemini yapmak isteyen yüzlerce kişi, Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı
1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı

Gündem

1 Nisan’a kadar ceza yok! İçişleri Bakanlığı’ndan APP plaka kararı

EGM sıkça sorulan soruya el attı! İşte APP plakadan ceza yememek için 3 adım
EGM sıkça sorulan soruya el attı! İşte APP plakadan ceza yememek için 3 adım

Gündem

EGM sıkça sorulan soruya el attı! İşte APP plakadan ceza yememek için 3 adım

Teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynadı: Apple M5 Max, performans canavarı M3 Ultra’yı koltuğundan etti!
Teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynadı: Apple M5 Max, performans canavarı M3 Ultra’yı koltuğundan etti!

Teknoloji

Teknoloji dünyasında taşlar yerinden oynadı: Apple M5 Max, performans canavarı M3 Ultra’yı koltuğundan etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23