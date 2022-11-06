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Eğitim 1 milyondan fazla öğrenci katıldı! KPSS Ortaöğretim başladı
Eğitim

1 milyondan fazla öğrenci katıldı! KPSS Ortaöğretim başladı

1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan, Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Ortaöğretim başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 12:31:00 -
1 milyondan fazla öğrenci katıldı! KPSS Ortaöğretim başladı

KPSS Ortaöğretim, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 1 milyon 180 bin 345 adayın katılımıyla düzenleniyor.

Bu yıl ilk defa 20 ilçede KPSS Ortaöğretim gerçekleştiriliyor. 208 sınav merkezinde, 3 bin 460 bina ve 59 bin 770 salonda uygulanan sınavda, emniyet görevlisi dahil 168 bin 656 sınav görevlisi yer alıyor.

Sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

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