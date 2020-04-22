1 milyon yazılımcı seferberliği

Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan istihdam projelerinden ‘1 Milyon Yazılımcı’ gençler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın detaylarını aktardığı projeye başvuru yağacağı tahmin ediliyor.

47 bin dakikalık eğitim

3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesini öngören proje kapsamında eğitimler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi Eğitim Portalı üzerinden gerçekleştirilecek. Portalda 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim videosuna yer verilecek. 2020 sonunda video adedi 100’e çıkarılacak.

Programa ilgi yoğun

‘1 Milyon Yazılımcı’ programının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlere “Dünyada yıldızı her geçen gün daha da parlayan yazılım sektörü sizleri bekliyor. Gerekli eğitimleri alın, veri analitiğinden siber güvenliğe ve yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda görev alma imkânı elde edin” çağrısında bulunması olumlu yankı uyandırdı. Çağrının ardından lise, ön lisans ve lisans mezunları programda yer almak için sıraya girdi.

İstihdam artacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘1 Milyon Yazılımcı’ projesiyle istihdamın arttırılması, startup’lara yenilerinin eklenmesi planlanıyor. Nitekim Bakan Berat Albayrak, projenin tarihi bir istihdam hamlesi olduğunu belirterek, “Bu adımımızla yazılım sektöründe nitelikli eleman ihtiyacı karşılanacak. Yazılımcılarımız, daha verimli ve üretken çalışacak. Ülkemiz de bu alanda yetkin konuma gelecek” mesajını verdi.

Gençleri online eğitimlere dahil olmaya ve Türkiye’yi yazılımda en iyi noktaya taşımaya davet eden Albayrak, şunları söyledi: “Programımıza başvuran arkadaşlarımıza algoritma, büyük veri ve oyun programlama dahil pek çok konuyu öğreteceğiz. Arkadaşlarımızın başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Bu özgeçmişler, tüm firmaların erişimine açık bir havuzda duracak. Yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitimi bitiren arkadaşlarımız; siber güvenlik, web tasarımı, yardım masası ile yazılım geliştirme alanlarında uzman olacak ve pek çok alanda istihdam edilecek.”

Operatörler de devrede

Mobil operatörler de yazılımcı yetiştiriyorlar. Turkcell, ‘Geleceği Yazanlar’ projesiyle öne çıkıyor. Proje çerçevesinde yazılımcı adaylarına bin 600 sayfa doküman, örnek uygulamalar ile eğitim videoları sunuluyor ayrıca önemli çalışmalar vitrine çıkarılıyor. Türk Telekom ‘Start’ programıyla dikkat çekiyor. Programla gençlerin yazılım üretmelerinin ve sergilemelerinin yolu açılıyor. Vodafone ise ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle ön planda. Proje kapsamında 2016’dan bu yana Türkiye’nin dört bir yanında 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik kodlama eğitimi veriliyor.

Üniversiteler de aktif

Üniversiteler, yazılım ve kodlama eğitimi konusunda iddialılar. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde eğitim programları devam ediyor.

Şirketler eleman arıyor

Araştırmalara göre kariyer sitelerine verilen yazılımcı ilanları devamlı artıyor. Şirketler, harıl harıl yazılım ve kodlama elemanı arıyorlar. Eleman temini için eğitim programı açıyorlar ya da operatörler ile üniversitelerin kapılarını çalıyorlar.