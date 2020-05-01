‘1 Milyon Yazılımcı’ projesine 1 haftada 451 bin başvuru yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi’nde başvuru sayısının 1 haftada 451 bine ulaştığını açıkladı.
Albayrak, projedeki gelişmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Projeye yoğun ilgi olduğuna dikkati çeken Albayrak, “1 Milyon Yazılımcı Projemiz gençlerin büyük teveccühüyle karşılaştı. Başvuru sayısı 1 haftada 451 bine ulaştı. Bilişim firmaları ve üniversitelerden destek mesajları alan projemiz, yakında gençlerimizi heyecanlandıracak sürprizlerle yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 1 Milyon Yazılımcı Projesi kapsamında, kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin öz geçmişlerinin toplanacağı bir havuz oluşturuluyor.