‘1 milyon yazılımcı’ için süreç başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın duyurduğu “1 milyon yazılımcı” projesinde, eğitim içeriklerinin hazırlanmasına başlandı. Sivil toplum kuruluşlarının görüşünü alan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), bu alanda en büyük örgütlerden biri olan Türkiye Bilişim Derneğiyle (TBD) bir araya gelecek. Bugün ve yarın, video konferanslarla eğitim, sertifika ve istihdam konuları masaya yatırılacak. TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe “Bu bir milyon kişi girişimci mi olacak? Kamuda mı özel sektörde mi çalışacak? Eğitimi bitirenler nasıl bir sertifika ya da diploma alacak. Eğitim içerikleri de bunlara göre hazırlanmalı. BTK bizden hangi dersleri verebileceğimizi, sınavı nasıl yapacağımızı, öğretim üyesi desteği konularında görüş istedi. Bu konuları netleştireceğiz” dedi.