1 Milyon yazılımcı alımı için başvuru nasıl yapılır? BTK Akademi Yazılım kursu başvuruları

1 Milyon Yazılımcı Projesi nedir?

1 Milyon Yazılımcı Projesi başvurularının nereden yapılacağı araştırılıyor. 1 Milyon Yazılımcı Projesi ile ilgili müjdeyi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verdi. Bakan Albayrak uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin tamamlandığını bildirerek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoyla 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili önemli bilgiler verdi. Bakan Albayrak açıklamasında, "1 milyon yazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." dedi.

1 Milyon yazılımcı alımı için başvuru nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun süredir üzerinde çalışılan 1 milyon yazılımcı projesinin tamamlandığını açıkladı.Bakan Albayrak açıklamasında programa katılmak isteyenlerin, internet üzerinden başvuru yapacaklarını ve özgeçmiş dolduracaklarını açıkladı. Başvuran adaylar eğitimi almaya başlayabilecekler.

Başvurular belirtilen takvim içerisinde btkakademi.gov.tr sitesi üzerinden alınacak.

Yazılım kursu kayıtları ne zaman başlayacak?

Yazılımcı başvurularıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili yetkililerden açıklama gelir gelmez haber sayfamızda olacaktır.

Yazılım kursu alanlar hangi imkanlara sahip olacak?

Yazılım sektörünün bugünün en önemli iş alanlarından birisi haline geldiğine dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. İşte '1 Milyon Yazılımcı Projesi', sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak."

Yazılım eğitimleri nasıl olacak?

Bakan Albayrak’ın açıklamaları şu şekilde:

Bakanlığımızın gençlerimizin hizmetine sunduğu bu proje kapsamında gençlerimiz; BTK'daki eğitim portalı üzerinde eğitim alacaklar. 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Ve yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız.

Online eğitim platformundaki algoritma, big data, bilgisayar programlama, block chain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz.

Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları özgeçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Tüm bu özgeçmişler, tüm firmaların erişimine açık bir havuzda duracak. Hali hazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek.

Eğitimi bitiren arkadaşlarımız; bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, siber güvenlik uzmanı, test uzmanı, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı gibi birçok alanda iş bulabilecekler.

En ileri eğitimler sizler için hazırlandı. Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığınız bu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendinizi, hem de ülkenizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın; birlikte başaracağız.