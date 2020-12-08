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Ekonomi 1 milyon dolarlık kamışlar küle döndü
Ekonomi

1 milyon dolarlık kamışlar küle döndü

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan Eber Gölü'nde sezonda 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar dün çıkan yangınla kül oldu. Yangın sonrası 600 dönüm arazi de zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 16:00:00 -
1 milyon dolarlık kamışlar küle döndü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarında bulunan Eber Gölünün Derekarabağ ile Çayırpınar köyleri arasında kalan kısmında dün akşam yangın çıktı. Eber Gölü'nün sularının çekildiği göl arazisinde çıkan yangın sonrası 600 dönüm zarar görürken onlarca dekar kamış ise yanarak kül oldu.

10 köy geçimini sağlıyordu

Derekarabağ ile Çayırpınar köylerinde bulunan ve sezonda 1 milyon dolar ihracatın yapıldığı kamışlar çıkan yangınla birlikte bir gecede kül oldu. Yanan kamışlardan bölge halkı sezonda haftalık 500 bin lira gelir elde ediyor ve 10'a yakın köy bu sayede geçimini sağlıyordu.

Kuraklık nedeniyle göl suları çekildi

Yangının çıktığı göl arazisi bundan birkaç yıl önce suyla doluydu ancak kuraklık nedeniyle göl suları çekildi ve böylece arazide bulunan kamışlar yangının hedefi oldu.

Kamışlardan, çatı yalıtım malzemesi yapılıyordu

Yangına maruz kalan kamışlar başta Hollanda gibi birçok ülkeye ihraç edilerek çatı yalıtım malzemesi olarak kullanılıyordu.

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