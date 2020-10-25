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Gündem 1 milyon 21 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Gündem

1 milyon 21 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Bu yıl 2 bin 430 sahte içki operasyonuna imza atan Emniyet ve Jandarma, 1 milyon 20 bin 819 litre kaçak içki ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:51:00 -
1 milyon 21 bin litre kaçak içki ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bu sene 2 bin 430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu yapıldı, 3 bin 547 şüpheli yakalandı, 1 milyon 20 bin 819 litre ile 220 bin 911 şişe sahte/kaçak içki ele geçirildi, 142 yasa dışı içki imalathanesi deşifre edildi. Son zamanlardaki alkollü içki zehirlenmesine bağlı yaşanan ölüm olaylarıyla ilgili olarak da yakalanan 100 şüpheliden 40'ı tutuklandı. Ölümlere sebep olan sahte içkilerin bir kısmının marketlerde satılan yüzey temizleyicilerinden, bir kısmının da metanol oranı yüksek olan etil alkol etiketli ürünlerden üretildiği belirlendi.

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