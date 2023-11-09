1 metre yükseklikten düştü hayatını kaybetti
Elazığ’da 1 metre yüksekliği bulunan pulluğun üzerinden düşen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Elazığ’da merkeze bağlı Sakabaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçesine garaj yapmak isteyen 3 çocuk babası Haysan Pusa (50), traktörün arkasında takılı olan pulluğun üzerine çıktı. Dengesini kaybederek 1 metre yükseklikten düşen Saka, ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye yetiştirilmeye çalışılan Saka, yolda hayatını kaybetti.
Saka’nın cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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