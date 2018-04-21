"1 Mayıs’ı şer odaklarına bırakmayız"

1 milyon üyesiyle Türkiye`nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü`nü Kocaeli’de kutlayacak. Kocaeli’de düzenleyecekleri miting hakkında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya değerlendirmelerde bulundu.

MEMUR-SEN MİLLETLE EL ELE

“Alanların kutsal ilan edilmesini doğru bulmuyoruz” diyen Yalçın, “Emek, hangi meydandan, hangi şehirden, hangi ülkeden ses verirse versin, kutsaldır. Bakın biz bu yıl Kocaeli’de olacağız. Kocaeli’de milletimizle, halkımızla, emekçilerle birlik olacağız. Emeğimiz, haklarımız, kazanımlarımız, huzurumuz için sorumluluk aldığımızı bir kez daha deklare edeceğiz. Emek düşmanı; terör örgütleri, vesayet bekçileri ve küresel şer odaklarına meydan okuyacağız. Biz Memur-Sen olarak; haklarımızı artırmanın, kazanımları çoğaltmanın, çalışma şartlarını insanileştirmenin peşindeyiz. Bu bilinçle hareket ediyor, ülkemizin her şehrini, her meydanını 1 Mayıs Meydanı olarak biliyoruz. Memur-Sen millet ile beraberdir. Millet iradesini koruma derdindedir” şeklinde konuştu.

KARDEŞLİĞİMİZ İNSANLIĞI ADALETLE BULUŞTURACAK

Kocaeli meydanında küresel emperyalizm, siyonizm ve batının faşizan politikalarını da kınayacaklarını açıklayan Yalçın, “Sömürgeciler, kan emiciler, işgalciler, darbeciler deşifre olmuş durumda. Kanlı planları da ortada. İşgal çabalarını 15 Temmuz’da sahada yerle bir ettik. Tuzaklarını Afrin ve Cerablus’ta başlarına geçirdik. Şimdi Kocaeli meydanında hep birlikte, hepsini tarihin çöp sepetine atmak için birlikte mücadele etme çağrısı yapacağız. Vahşilerin, zalimlerin, zorba yönetimlerin, sömürenlerin karşısına, emeği ile var olanlarla birlik olup çıkacağız. Herkes şunu iyi bilmeli ki; terör örgütleri ve efendilerini kuşaklardan kuşaklara süregelen kardeşliğimizle alt edeceğiz. Kardeşliğimiz insanlığı adaletle buluşturacak, dünyayı barışla, huzur iklimiyle kucaklaştıracak formüldür” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin 5. maddesinde hâlâ hükmünü sürdüren sınırlama ve yasaklara karşı olduklarını ifade eden Yalçın, “Kamu görevlileri hâlâ 1982 Model, Kenan Evren patentli Kılık-Kıyafet Yönetmeliği’nin vesayeti altında. Bu vesayette yıkılmalıdır. Dayatma son bulmalıdır. Kamu görevlilerine siyaset yasağı; aydın bir topluluğa kısıtlama getirmektir. Bu demokrasiye aykırıdır. Bu sınırlama kaldırılmalıdır. Kocaeli meydanında bu talebimizin arkasında duracağız. Kamu görevlilerinin siyaset yasağından kurtarılması, ülkemizin ve milletimizin yararına olacaktır. Şunun da altını çizeyim; iş güvencesine; dokunulmasına da, iş güvencesinin yıpratılmasına da, bunun üzerinden kamu görevlilerinin hedef gösterilmesine de seyirci kalmayız. Kalmayacağımızı 1 Mayıs’ta bir kez daha haykıracağız” görüşünü dile getirdi.