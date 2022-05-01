1 Mayıs Pazar günü hem bayram hazırlıklarını yapacak olanlar hem de tatil planı hazırlayanlar havanın nasıl olacağını, yağış olup olmayacağını araştırıyor.

1 Mayıs Pazar hava durumu | İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz kıyılarında gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile güneydoğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Güneydoğu kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney ve doğu, Gaziantep'in kuzey ve doğu, Diyarbakır'ın güney ve batı ilçelerinde yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yerel ve aralıklarla kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa ile Balıkesir'in doğu çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 12°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 23°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 13°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta çevreleri, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Pazar) doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı