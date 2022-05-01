1 Mayıs Pazar hava durumu | İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu
1 Mayıs Pazar günü için plan yapanlar havanın nasıl olacağını, yağış olup olmayacağını araştırıyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara hava durumu | 1 Mayıs hava durumu:
1 Mayıs Pazar günü hem bayram hazırlıklarını yapacak olanlar hem de tatil planı hazırlayanlar havanın nasıl olacağını, yağış olup olmayacağını araştırıyor.
1 Mayıs Pazar hava durumu | İstanbul Ankara İzmir güncel hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz kıyılarında gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile güneydoğu kesimlerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Güneydoğu kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney ve doğu, Gaziantep'in kuzey ve doğu, Diyarbakır'ın güney ve batı ilçelerinde yarın (Pazar) akşam saatlerine kadar yerel ve aralıklarla kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa ile Balıkesir'in doğu çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 12°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 13°C, 23°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 13°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Isparta çevreleri, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
AMASYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın (Pazar) doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 3°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı