1 Mayıs kaosçuları tam kapanma dinlemiyor

Yeniakit Ankara

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü bahane ederek, Ankara Sakarya Caddesi’nde toplanan ve daha sonra oluşturacakları kortejle yürüyüşe geçmek isteyen gruba polis müdahale ederek polise mukavemet gösterenleri gözaltına almaya başladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyonu, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMO) ile Ankara Tabip Odası’nın (ATO) çağrısıyla Sakarya Caddesi’nde “Umut Yan Yana” sloganıyla korsan bir gösteri düzenlemek istediler. 1 Mayıs’ta koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan tam kapanma dolayısı ile yasaklar başlamadan korsan gösteri yapmak isteyen bir grup toplandıktan sonra polis göstericileri dağılmaları konusunda uyarılarda bulundu. Göstericilerin dağılmak yerine kortej oluşturarak yürüyüşe geçmeye kalkması üzerine polis önce biber gazı ile müdahale ederek direnmeye çalışanları da gözaltına almaya başladı.