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1. Lig'den ilk düşen takım belli oldu!

1. Ligin 26. haftasında Karabükspor, deplasmanda Altay'a 4-0 mağlup olarak ligden ilk düşen takım oldu.

17 Mart 2019 Pazar 16:27
1. Lig'den ilk düşen takım belli oldu!

Altay'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'e veda eden ilk takım oldu.

1.Lig mücadelesinde Altay, evinde ağırladığı Kardemir Karabükspor'u Paixao(2), Kappel ve İhsan Furkan Deniz'in golleriyle 4-0 mağlup etti.

Altay, hızlı başladığı karşılaşmada 9. dakikada Portekizli golcüsü Paixao'nun attığı goller 1-0 öne geçti.

Maç ilk yarıda bitti

Mücadelenin 34. dakikasında sahneye çıkan Leandro Kappel, attığı golle takımını Karabükspor önünde 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Altay, ilk yarının 42. dakikasında Marco Paixao'nun attığı golle 3-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın son anlarına girilirken 88. dakikada İhsan Furkan Deniz'in golü skoru belirledi ve karşılaşma 4-0 sonuçlandı.

Karabükspor 1.Lige veda etti

Bu skorla -1 puanda kalan Kardemir Karabükspor'un 8 hafta kala matematiksel olarak. 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşti. Geçen sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'den de düşen Karabük ekibi böylece 2 sezon üst üste küme düşmüş oldu.

Altay aldığı bu 3 puanla puanını 37'ye yükseltti ve 9. sıraya yükseldi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:27
  1. Karabükspor
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