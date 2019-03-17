1. Lig'den ilk düşen takım belli oldu!
1. Ligin 26. haftasında Karabükspor, deplasmanda Altay'a 4-0 mağlup olarak ligden ilk düşen takım oldu.17 Mart 2019 Pazar 16:27
Altay'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'e veda eden ilk takım oldu.
1.Lig mücadelesinde Altay, evinde ağırladığı Kardemir Karabükspor'u Paixao(2), Kappel ve İhsan Furkan Deniz'in golleriyle 4-0 mağlup etti.
Altay, hızlı başladığı karşılaşmada 9. dakikada Portekizli golcüsü Paixao'nun attığı goller 1-0 öne geçti.
Maç ilk yarıda bitti
Mücadelenin 34. dakikasında sahneye çıkan Leandro Kappel, attığı golle takımını Karabükspor önünde 2-0 üstünlüğe taşıdı.
Altay, ilk yarının 42. dakikasında Marco Paixao'nun attığı golle 3-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Karşılaşmanın son anlarına girilirken 88. dakikada İhsan Furkan Deniz'in golü skoru belirledi ve karşılaşma 4-0 sonuçlandı.
Karabükspor 1.Lige veda etti
Bu skorla -1 puanda kalan Kardemir Karabükspor'un 8 hafta kala matematiksel olarak. 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşti. Geçen sezon mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'den de düşen Karabük ekibi böylece 2 sezon üst üste küme düşmüş oldu.
Altay aldığı bu 3 puanla puanını 37'ye yükseltti ve 9. sıraya yükseldi.
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