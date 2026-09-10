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Spor 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor

1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçı olan Sarıyer-Bandırmaspor karşılaşmasını Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: Yusuf Adnan Kendirciler

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Boluspor-Orfa Yapı Pendikspor: Hakan Ülker

17.00 Vanspor FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Birkan Altındaş

20.00 Bodrum FK-Batman Petrolspor: Ümit Öztürk

20.00 Eminevim Ümraniyespor-Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13 Eylül Pazar:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor: Fatih Tokail

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mardin 1969 Spor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Bursaspor-Turka Esenler Erokspor: Alper Akarsu

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-İstanbulspor: Turgut Doman

Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor

Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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