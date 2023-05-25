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Spor 1. Lig Play-Off 1. Tur maçlarında hakemler belli oldu
Spor

1. Lig Play-Off 1. Tur maçlarında hakemler belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-25 12:52:00 -
1. Lig Play-Off 1. Tur maçlarında hakemler belli oldu

1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor toto 1. Lig’de Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Tur heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
1. Lig'de Play-Off 1. Tur programı ve hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Bodrumspor - Göztepe: Arda Kardeşler
20.00 Sakaryaspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük

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