1. Lig Play-Off 1. Tur maçlarında hakemler belli oldu
1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
1. Lig Play-Off 1. Tur karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Spor toto 1. Lig’de Spor Toto 1. Lig Play-Off 1. Tur heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
1. Lig'de Play-Off 1. Tur programı ve hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Bodrumspor - Göztepe: Arda Kardeşler
20.00 Sakaryaspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük