1. Lig maçları ne zaman başlayacak? 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi
1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi için gözler TFF’ye çevrilmişti. TFF 2022-2023 sezonunun fikstür çekimini gerçekleştirdi. 1. Lig hayranları lig maçlarının ne zaman başlayacağını, 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi hangi takım kiminle ne zaman oynayacak? 1. Lig maçları ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
1. Lig'de yeni sezon maçları ne zaman başlayacak?
1. Lig'de yeni sezon, 12 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarısı 25 Aralık'ta sona erecek lig, 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak. Çekilen fikstüre göre 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta müsabakaları şöyle sıralandı:
Gençlerbirliği - Altınordu
Adanaspor - Tuzlaspor
Bodrumspor - Y. Malatyaspor
Eyüpspor - Denizlispor
Altay - Y. Samsunspor
Manisa FK - Boluspor
Ç.Rizespor - A. Keçiörengücü
Sakaryaspor - Göztepe
BŞB Erzurumspor - Pendikspor
1. Lig maçları hangi hafta hangi takımın maçı var?
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