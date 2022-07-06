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Spor 1. Lig maçları ne zaman başlayacak? 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi
Spor

1. Lig maçları ne zaman başlayacak? 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi

1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi için gözler TFF’ye çevrilmişti. TFF 2022-2023 sezonunun fikstür çekimini gerçekleştirdi. 1. Lig hayranları lig maçlarının ne zaman başlayacağını, 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi hangi takım kiminle ne zaman oynayacak? 1. Lig maçları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-06 10:35:00 - 2022-07-06 10:42:00
1. Lig maçları ne zaman başlayacak? 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

1. Lig'de yeni sezon maçları ne zaman başlayacak?

1. Lig'de yeni sezon, 12 Ağustos'ta başlayacak. İlk yarısı 25 Aralık'ta sona erecek lig, 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak. Çekilen fikstüre göre 1. Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk hafta müsabakaları şöyle sıralandı:

Gençlerbirliği - Altınordu

Adanaspor - Tuzlaspor

Bodrumspor - Y. Malatyaspor

Eyüpspor - Denizlispor

Altay - Y. Samsunspor

Manisa FK - Boluspor

Ç.Rizespor - A. Keçiörengücü

Sakaryaspor - Göztepe

BŞB Erzurumspor - Pendikspor

1. Lig maçları hangi hafta hangi takımın maçı var?

1. Lig maç fikstürü için tıklayın

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