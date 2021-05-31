  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Katar Emiri çağrı yaptı: Süreci hızlandırın
İran’da son 24 saatte Kovid-19’dan 217 kişi hayatını kaybetti
'Anlaşma sağlandı' iddiası! İmza atması bekleniyor
Büyük skandal patlak verdi! Macron ve Merkel'den ABD'ye tepki
Eğitim 1 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?
Eğitim

1 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı sonrası 1 Haziran'dan sonra uygulanacak yeni tedbir kararlarını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise son dakika okulların yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Öğrenci ve veliler gelişmelerin ardından 1 Haziran'dan itibaren okula gitmenin zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Peki, 1 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 21:41:00 -
1 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?

Korona tedbirleri kapsamında MEB 1 Haziran Salı gününe kadar bazı kademelere yönelik uzaktan eğitime devam edilmesi yönünde karar aldı. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi. Peki, Okullarda yüz yüze eğitim zorunlu mu?

1 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” paylaşımında bulundu. Okullarda 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin ise isteğe bağlı olduğu, zorunlu olmadığı belirtildi. İşte MEB tarafından yapılan basın açıklaması...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay