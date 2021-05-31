1 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Yüz yüze eğitim zorunlu mu?

Korona tedbirleri kapsamında MEB 1 Haziran Salı gününe kadar bazı kademelere yönelik uzaktan eğitime devam edilmesi yönünde karar aldı. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise vaka sayılarının durumuna göre belli olacak. Milyonları yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi için ise 2 Temmuz'a karar verildi. Peki, Okullarda yüz yüze eğitim zorunlu mu?

1 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından “Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz” paylaşımında bulundu. Okullarda 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin ise isteğe bağlı olduğu, zorunlu olmadığı belirtildi. İşte MEB tarafından yapılan basın açıklaması...