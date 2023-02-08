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Dünya 1 günlük ulusal yas ilan ettiler! Türkiye'ye 60 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecekler
Dünya

1 günlük ulusal yas ilan ettiler! Türkiye'ye 60 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecekler

Bangladeş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 60 kişilik ekip göndereceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 17:22:00 -
1 günlük ulusal yas ilan ettiler! Türkiye'ye 60 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecekler

Bangladeş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 60 kişilik ekip göndereceğini açıkladı.

Bangladeş Sivil Savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, basın açıklamasında, 12'si itfaiye görevlisi olmak üzere 60 kişilik ekibin bugün başkent Dakka'dan yola çıkacağını söyledi.

Ülkede 9 Şubat Perşembe gününün ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Uddin, tüm devlet ve özel kurumlar ile elçiliklerde ulusal bayrakların yarıya indirileceğini belirtti.

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