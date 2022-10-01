1 Ekim 2022 altın fiyatları 2022: 14 ayar altın alış, satış! Gram altın, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor. Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Ekim Cumartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

Altın fiyatları sürpriz hareketlilik ile güne dikey seyirle başladı. Gram altın %0,03 artış ile 988,22 TL oldu. Çeyrek altın %0,03 artış ile 1.615,74 TL şeklinde seyrediyor.

1 Ekim güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

988,04

988,22

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.660,21

1.661,02

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.323,42

6.443,19

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.580,86

1.615,74

YARIM ALTIN FİYATI

3.151,83

3.231,48

ATA ALTIN FİYATI

6.626,29

6.791,28

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Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Ekim Cumartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL? ​

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 547,66 TL, satışı 655,98 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 732,91 TL'den alınıyor ve 733,38 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 904,20 TL, satışı ise 935,93 TL oldu.

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