  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 1 Ekim 2022 altın fiyatları 2022: 14 ayar altın alış, satış! Gram altın, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
Ekonomi

1 Ekim 2022 altın fiyatları 2022: 14 ayar altın alış, satış! Gram altın, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Hafta sonuna girilmesiyle altın fiyatlarında son durum altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri tarafından yakından inceleniyor. Altın bilezik almak için Kapalıçarşı'ya gitmeye hazırlananlar, "Altın bilezik fiyatları ne kadar?" sorusunu internette araştırmaya başladı. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 1 Ekim Cumartesi güncel gram altın,14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ve çeyrek altın fiyatları...

Yeniakit Publisher
2022-10-01 13:03:00 - 2022-10-01 13:26:12
1 Ekim 2022 altın fiyatları 2022: 14 ayar altın alış, satış! Gram altın, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

Düğün sezonu devam ederken, her gün yükselişe geçen altın fiyatları araştırılmaya devam ediliyor. Bilezik almak isteyen ve Kapalıçarşı'ya gidecek olanlar, bilezik fiyatlarındaki son durumu merak ediyor.

Dolar ve altının yükselişe geçtiği şu günlerde düğünlere eli boş gitmek istemeyenler, "Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Ekim Cumartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları" sorularını araştırıyor.

Altın fiyatları sürpriz hareketlilik ile güne dikey seyirle başladı. Gram altın %0,03 artış ile 988,22 TL oldu. Çeyrek altın %0,03 artış ile 1.615,74 TL şeklinde seyrediyor.

1 Ekim güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

988,04

988,22

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.660,21

1.661,02

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.323,42

6.443,19

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.580,86

1.615,74

YARIM ALTIN FİYATI

3.151,83

3.231,48

ATA ALTIN FİYATI

6.626,29

6.791,28

İlginizi çekebilir → Altın alacaklar dikkat! İslam Memiş yatırımcıları Ekim ayı için uyardı! Dolardan uzak durun.. → TIKLAYINIZ

Peki, Altın bilezik fiyatları ne kadar? 1 Ekim Cumartesi 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL? ​

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 547,66 TL, satışı 655,98 TL'den satılmakta.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 732,91 TL'den alınıyor ve 733,38 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 904,20 TL, satışı ise 935,93 TL oldu.

İlginizi çekebilir → Kandilli deprem son dakika: AFAD duyurdu: Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Az önce olan deprem nerede oldu? → TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahsin Ertuğruloğlu: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz
Gündem

Tahsin Ertuğruloğlu: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rumların, ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine..
Hocalara, öğretmenlere, vaizlere, anne-babalara çağrı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunları yapmazsak...
Aktüel

Hocalara, öğretmenlere, vaizlere, anne-babalara çağrı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunları yapmazsak...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kardeşlerim ne olursunuz, gençlerimize bunu böyle anlatalım. Çocuklarımıza böyle anlatalım. Onl..
Akademi-Medrese Buluşmaları: Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı düzenlenecek
Kültür - Sanat

Akademi-Medrese Buluşmaları: Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Çalıştayı düzenlenecek

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Akademi-Medrese Buluşmaları kapsamında çok sayıda değerli ismin katılacağı "Teoriden Pratiğe Karşılaşmalar Ç..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23