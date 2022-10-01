Kandilli deprem son dakika: AFAD duyurdu: Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Az önce olan deprem nerede oldu?

Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamalarının detayları merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları anbean paylaşmayı sürdürüyor. Peki, 1 Ekim deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 1 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

Son dakika haberine göre AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, bugün saat 08.41’de merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti ve merkez üssü Erzincan Tercan olarak açıklandı.

Balıkesir, Samsun, Malatya, Ege Denizi, Muğla, Ardahan, Akdeniz, Afyonkarahisar, Marmara Denizi, Bingöl ve Van ise hafif çaplı sarsıntıların oluştuğu bölgeler oldular.

Deprem hafif şekilde Tercan ve Mercan ilçelerinde hissedilirken herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

1 EKİM DEPREM Mİ OLDU?

Az önce olan deprem nerede oldu?

2022.10.01 09:04:11 DERİNLİK: 5.0 BÜYÜKLÜK 3.7 ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2022.10.01 08:41:13 DERİNLİK 5.0 BÜYÜKLÜK 4.2 4.3 ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

2022.10.01 08:24:38 DERİNLİK 13,7 BÜYÜKLÜK 2,9 TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel

2022.10.01 08:22:37 DERİNLİK3 7.1 BÜYÜKLÜK 2.9 SURIYE İlksel

2022.10.01 08:16:09 DERİNLİK 5.4 BÜYÜKLÜK 2.5 ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel

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