Kandilli deprem son dakika: AFAD duyurdu: Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Az önce olan deprem nerede oldu?
1 Ekim 2022 Cumartesi günü meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi içerisinde paylaşıldı. Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Erzincan ile ilgili flaş haber sonrası Kandilli Rasathanesi ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamanın detayları merak edildi ve internette sorgulandı. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? Az önce olan deprem nerede oldu? İşte 1 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Deprem ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan son dakika açıklamalarının detayları merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gün içerisinde meydana gelen sarsıntıları anbean paylaşmayı sürdürüyor. Peki, 1 Ekim deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde? 1 Ekim Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...
Son dakika haberine göre AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre, bugün saat 08.41’de merkez üssü Erzincan’ın Tercan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti ve merkez üssü Erzincan Tercan olarak açıklandı.
Balıkesir, Samsun, Malatya, Ege Denizi, Muğla, Ardahan, Akdeniz, Afyonkarahisar, Marmara Denizi, Bingöl ve Van ise hafif çaplı sarsıntıların oluştuğu bölgeler oldular.
Deprem hafif şekilde Tercan ve Mercan ilçelerinde hissedilirken herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
1 EKİM DEPREM Mİ OLDU?
Az önce olan deprem nerede oldu?
2022.10.01 09:04:11 DERİNLİK: 5.0 BÜYÜKLÜK 3.7 ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.10.01 08:41:13 DERİNLİK 5.0 BÜYÜKLÜK 4.2 4.3 ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2022.10.01 08:24:38 DERİNLİK 13,7 BÜYÜKLÜK 2,9 TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2022.10.01 08:22:37 DERİNLİK3 7.1 BÜYÜKLÜK 2.9 SURIYE İlksel
2022.10.01 08:16:09 DERİNLİK 5.4 BÜYÜKLÜK 2.5 ASAGIYANIKTAS-CALDIRAN (VAN) İlksel
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