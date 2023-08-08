1 dolara kadar düştünüz mü? Taksim'de dağıtanın da almak için birbirini ezenin de utandırdığı anlar
İstanbul Taksim'de bir grup, vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi'nde yerlere onlarca 1'er dolar attı. Dolarları yere atanlar görüntüleri sosyal medyada, "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaştı. İşte 1 doları dağıtanlarla alabilmek için birbirini ezenlerden utandıran görüntüler...
Sosyal medyada Taksim İstiklal Caddesi'nde kaydedilen utanç verici görüntüler yayınlandı.
Bir grup, vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi'nde yerlere onlarca 1'er dolar attı.
Yere dolar atıldığını görenler alabilmek için birbirini ezdi.
Eylem bütünüyle izleyenleri utandırırken, yere dolar atanlar görüntüleri sosyal medyadan, "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaştı.