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Sosyal Medya 1 dolara kadar düştünüz mü? Taksim'de dağıtanın da almak için birbirini ezenin de utandırdığı anlar
Sosyal Medya

1 dolara kadar düştünüz mü? Taksim'de dağıtanın da almak için birbirini ezenin de utandırdığı anlar

Yeniakit Publisher
2023-08-08 16:26:00 - 2023-08-08 16:34:49

İstanbul Taksim'de bir grup, vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi'nde yerlere onlarca 1'er dolar attı. Dolarları yere atanlar görüntüleri sosyal medyada, "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaştı. İşte 1 doları dağıtanlarla alabilmek için birbirini ezenlerden utandıran görüntüler...

Sosyal medyada Taksim İstiklal Caddesi'nde kaydedilen utanç verici görüntüler yayınlandı.

Bir grup, vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi'nde yerlere onlarca 1'er dolar attı.

Yere dolar atıldığını görenler alabilmek için birbirini ezdi.

Eylem bütünüyle izleyenleri utandırırken, yere dolar atanlar görüntüleri sosyal medyadan, "Taksimde muhtaçlara dolar dağıtalım dersek" notuyla paylaştı.

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Yorumlar

şeyh şamil bu

imanı olmayanın onuru da olmaz. 3 kuruşa her şeyi yaparlar. yalnız toplamaya çalışanlardan ihtiyacı olanlara sözümüz olamaz. onları bu hale düşürenler utansın. bu millet 100 sene önce dönüp bakmazdı bile. bak cumhuriyet çocuğu ne hale getirmiş.

hulusi

bu görüntüler abd fransa ingiltere gibi ülkelerde de görebileceğimiz görüntüler .hatta denemesi de yapılabilir. olaya buradan yaklaşmak lazım
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