1 Dolar 40 TL Olur mu? Uzman isim yanıtladı

Döviz fiyatlarıyla ilgili çok dikkat çekici bir yazı yazan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, insanların kafasındaki soruya cevap verdi. Doların 30 TL olduğunu söyleyen Memiş, "2023 genel seçimleri öncesinde psikolojik direnç 20 lira seviyesiydi. 20 lirayı görmesin diye iki yıl baskılandı. Daha bir yıl dolmadan 30 lira oldu." dedi. Memiş, "Dolar mı alalım, euro mu alalım?" sorusuna cevap verdi ve çok merak edilen soruya yanıt verdi: 1 Dolar 40 TL olur mu?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in "1 Dolar 40 TL olur mu?" başlıklı yazısı

Öncelikle bu haftanın en önemli verisini yorumlamakla başlayalım.

ABD enflasyon verisi.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi dün açıklandı.

Piyasaların genel beklentisi düşük bir veri geleceği yönündeydi.

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Ancak ABD’de enflasyon beklentileri aştı.

ABD TÜFE aralık ayında yıllık yüzde 3,4 artış kaydederek son üç ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Aylık TÜFE de yüzde 0,3 ile yüzde 0,2’lik beklentinin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

İşsizlik maaşı başvuruları ise 202 bine gerileyerek son üç ayın en düşük seviyesine geriledi.

Veri yüksek gelince dolar endeksi (dxy) değer kazandı, dolar karşısındaki varlıklar değer kaybetti.

Dolar endeksinin karşısındaki varlıkların gerilemesi ise orta ve uzun vadeli yatırımcılara iyi bir alım fırsatı verdiğini söyleyebilirim.

Çünkü görüldüğü gibi enflasyon geçici değil, jeopolitik riskler ve küresel ekonomiye dair belirsizlikler devam ediyor.

Özellikle merkez bankalarının 2024 yılının ortalarında faiz indirim sürecine girecek olması, bugün 102 seviyesinin üzerinde olan dolar endeksinin (dxy) 92 seviyesine gerilemesinde etkili olacaktır.

Soru: Dolar mı, euro mu?

Cevap: Euro.

Soru: Bu seviye altın ve gümüş almak için uygun mu?

Cevap: Bedava

Peki dolar ne olur?

Dün dolar resmi olarak 30 lirayı test etti.

Yani, 1 dolar 30 lira oldu.

Peki 2024’de dolar yükselişini sürdürür mü?

Evet, 40-45 lira aralığını 2024’de test edebilir.

Dolar 40-45 liraya kadar yükselecekse neden dolar değil de euroyu tercih etmeliyim?

Çünkü bugün 1,0950 seviyesinde olan EUR/USD paritesinin 1,15’e kadar yolu var.

Yani, doların 40 lira olduğu bir ortamda euro, en az 60-65 lira aralığında olabilir.

Enflasyona karşı kendini dolar ile koruyamazsın.

Bugünkü ekonomik koşullar ve gelişmeler doların 40 lirayı test edeceğini işaret ediyor.

2023 genel seçimleri öncesinde psikolojik direnç 20 lira seviyesiydi.

20 lirayı görmesin diye iki yıl baskılandı.

Daha bir yıl dolmadan 30 lira oldu.

20 liraya alışmak zor olmadı.

30 liraya alışmak da zor olmayacak.

40 liraya da öyle.

Dövizin serbest kalmasıyla beraber her yeni zirve sürpriz değil.

Doların 40 lira olduğu bir ortamda gram altın ise 3 bin lira olur.

Bu rakamlar artık şaşırtıcı değil.

Çünkü ortada kazanç yok, korunma var.

Enflasyon karşısında en çok koruyan da altın oldu.

Bu hep böyleydi ve böyle olacak.

Çünkü çift ayaklı bir yatırım aracı.

Bir ayağı ons da, diğer ayağı dolar da.

Dolar, en çok konuşulan; en çok kazandıran veya koruyan değil!

Elimde dolarım var onu ne yapayım?

Parite üzerinden altın, gümüş, euro veya sterlin çeşitlendirmesi iyi olur.

TL üzerinden bir işlem yapılmadığından açıkta kalmıyorsun.

Sadece ons ve parite getirilerinden faydalanıyorsun.