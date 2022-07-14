1 dolar = 1 avro! Hepsi bu kadar mı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, doların TL karşısında yükselmesiyle ortalığı velveleye veren Türk medya organlarının, euro değer kaybettiğinde sorun yok gibi davrandığını söyleyerek ikiyüzlü yayınlara dikkat çekti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Dolar ile avronun değerlerinin eşitlenmesi bağımsız Türk medya organlarında öylesine tarafsız, öylesine önyargısız, öylesine yargısız infazdan kaçınır tarzda haberleştiriliyor ki..

Gözleriniz yaşarıyor..

TL dolar karşısında değer kaybettiğinde..

“Eridi, bitti mahvoldu..”

Avro, dolar karşısında değer kaybedince..

“Sorun yok.. Olur böyle şeyler.. Çok da önemli değil hani.. Hem dünyanın sonu değil ki.. Durun bakalım, başka parametrelere de bir bakalım vs..”

Evet, aynen bakış açısı bu..

“Dolar ve avro eşitlendi” diye veriyor, bir gazete haberi..

O kadar adiller ki..

Ben “Adiller” diyeyim.. Siz anlayın..

O kadar emperyalist bir kafaya sahipler ki..

Avrupa Birliği’ni de, ABD’yi de idare etmek için..

“Eşitlendi” diyerek, avronun değer kaybını, haberleştirmiş oluyorlar.

Yılbaşında 1 avro, 1.13 dolara eşit imiş..

Şimdi bu iki para birimi arasında avro aleyhine % 13’lük bir değer kaybı olmuş..

Hiç önemli değil..

Hayat devam ediyor..

Bu iniş-çıkışlar her zaman olur..

Ama söz konusu olan dolar-avro değil de..

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