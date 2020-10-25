1 ayda 119 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin devam ettiğini hatırlatarak "Bir ay içerisinde yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist yok edildi. 165 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi. 87 EYP imha edildi. Terör örgütünün finans kaynakları kaçakçılık ve uyuşturucuya da ağır darbe vuruldu” dedi.



Her zaman Azerbaycan'ın yanındayız



Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı başladığı insanlık dışı saldırılarda 85 Azerbaycanlının hayatını kaybettiğini, 385'inin de yaralandığını belirten Kara, şöyle devam etti: "Barış ve istikrar için, Ermenistan teröristlerini ve paralı askerlerini geri çekmeli ve işgale son vermelidir. Kardeşlerimizin haklı davasında her zaman yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz."



Orduya 103 bin personel alındı



Toprak bütünlüğü için Libya'nın yanında olmaya da devam edileceğini de vurgulayan Kara, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz'den dışlanarak doğal kaynakların paylaşılmasına yönelik girişimlere de kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.



Kara, 15 Temmuz 2016'dan sonra subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere 103 bin personel alındığını aktardı.



P-72 uçaklarının kabul test uçuşları hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı ise "Deniz Hava Filosu'nun etkinliğine önemli katkı sağlayacak P-72 uçaklarının Meltem-3 Projesi kapsamında test uçuşları sürüyor" ifadesine yer verdi.



Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Yarbay Nadide Şebnem Aktop da, Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman’ın Türkiye’nin S-400 sistemlerini denediği ve ilişkilerin bozulacağı açıklamasına yanıt verdi. Aktop “Türkiye’nin S-400 savunma sistemi de diğer NATO müttefiklerinin kullandığı S-300’ler gibi NATO Komuta Kontrol sistemine entegre edilmeyecek. S-400 denemeleri de sistemin kurulması için doğal sürecin bir parçasıdır” dedi.