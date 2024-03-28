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Aktüel 1 ay uykusunu tam alan 6 yaş genç hissediyor
Aktüel

1 ay uykusunu tam alan 6 yaş genç hissediyor

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:17:00 -
1 ay uykusunu tam alan 6 yaş genç hissediyor

İsveç'teki Karolinska Enstitüsündeki araştırmacılar yeterli uyku almanın ve uykusuzluğun, hissedilen yaşla ilişkisini inceledi.

Araştırma kapsamında, 18-70 yaşlarındaki 429 kişiyle yapılan ilk çalışmanın sonucunda, kişilerin uykularını tam alamadıkları her gün için 3 ay yaşlı hissederken son 1 ay boyunca uykularını tam alanların yaklaşık 6 yaş genç hissettikleri tespit edildi. İkinci çalışmada ise 18-46 yaşlarındaki 186 gönüllünün, arka arkaya iki gün boyunca 4 saat uyuduklarında kaç yaşında hissettikleri incelendi. İncelemeler sonucunda, peş peşe iki gün boyunca sadece 4 saat uyuyan gönüllülerin yaklaşık 4,5 yaş daha yaşlı hissettikleri tespit edildi. Doktor Leonie Balter, uykunun insanların kaç yaşında hissettiğine dair çok büyük etkisi olduğunu ifade etti.

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