1 ay uykusunu tam alan 6 yaş genç hissediyor

Araştırma kapsamında, 18-70 yaşlarındaki 429 kişiyle yapılan ilk çalışmanın sonucunda, kişilerin uykularını tam alamadıkları her gün için 3 ay yaşlı hissederken son 1 ay boyunca uykularını tam alanların yaklaşık 6 yaş genç hissettikleri tespit edildi. İkinci çalışmada ise 18-46 yaşlarındaki 186 gönüllünün, arka arkaya iki gün boyunca 4 saat uyuduklarında kaç yaşında hissettikleri incelendi. İncelemeler sonucunda, peş peşe iki gün boyunca sadece 4 saat uyuyan gönüllülerin yaklaşık 4,5 yaş daha yaşlı hissettikleri tespit edildi. Doktor Leonie Balter, uykunun insanların kaç yaşında hissettiğine dair çok büyük etkisi olduğunu ifade etti.