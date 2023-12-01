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Tarih 1 Aralık 1939: Seyit Çavuş'un vefatı (Çanakkale Savaşı Kahramanı)
Tarih

1 Aralık 1939: Seyit Çavuş'un vefatı (Çanakkale Savaşı Kahramanı)

Yeniakit Publisher
2023-12-01 07:38:00 - 2023-12-01 07:38:51
1 Aralık 1939: Seyit Çavuş'un vefatı (Çanakkale Savaşı Kahramanı)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Çanakkale Savaşı Kahramanı Seyit Çavuş'u hayırla yâd ediyoruz.

Çanakkale muharebeleri sırasında kaldırdığı 276 Kg.’lik top mermisiyle ünlenen ve tarihe geçen Kocaseyit (Seyit Ali), 1889 yılında Balıkesir’in Havran ilçesinde yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi.


           Düşmana "Çanakkale Geçilmez" dedirten imanlı yürekler

Kocaseyit askerlik çağına gelince pek çok yaşıtıyla birlikte üzerine topçu neferi olarak, Çanakkale’de bulunan ‘Mecidiye Tabyası’nda görev alır. Düşman donanmasının 18 Mart 1915 tarihinde başlattığı deniz harekatında yaptıklarıyla tarihin seyrini değiştiren olaylardan birisini gerçekleştirir.


                                           Mecidiye Tabyası

İtilaf Devletleri’ne bağlı güçlerin 18 Mart 1915’te geçmeye çalıştığı Çanakkale Boğazı’nda, Seyit Ali’nin görevli olduğu Rumeli Mecidiye Tabyası’ndaki top sağlam kaldı. Mermiyi topa kaldıran vinç sisteminin bozulması nedeniyle Seyit Ali, silah arkadaşı Niğdeli Ali’nin yardımıyla devasa top mermisini sırtlayarak kundağa yerleştirdi.



Ateşlenen top, o dönem en donanımlı gemilerinden, Birleşik Krallık’a ait Ocean zırhlısını yan yatırdı. İşgal güçlerinin zırhlısı, Nusret Mayın Gemisi’nin döktüğü mayınlardan birine çarparak battı. Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan muharebelerin ardından köyüne dönerek ormancılık ve kömürcülükle uğraşan, “Çabuk” soyadını alan Seyit Çavuş, 1 Aralık 1939’da 50 yaşında vefat etti.

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