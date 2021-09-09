  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Havaalanı inşaatında feci ölüm! Arap ülkesini sarsan felaket
Rusya'da şaşırtan koronavirüs araştırması
Batı Şeria'da İsrail askerleri Filistinlilere saldırdı
Baba isyan etti: 30 dosyası var! Nasıl yakalanmıyor
İSLAM 09.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

09.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-09-09 06:12:00 - 2021-09-09 06:18:47
09.09.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَابْتَغِ فٖيمَٓا اٰتٰيكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصٖيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَٓا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدٖينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma!

 Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun.

 Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma!

 Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez."

 (Kasas Suresi - 77)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Âyetteki öğüt, Allah’a ve peygamberine iman ederek aydınlanmış müminlerin öğüdüdür. Dünyadan nasibin unutulmaması iki şekilde anlaşılabilir:
a) Asıl amaç âhiret yurdunu kazanmaktır, ancak dünya nimetlerinden de meşru şekilde yararlanmak gerekir.
b) Bağlama daha uygun olan açıklama ise şöyledir: Dünya hayatı, ebedî âlemdeki hayata göre çok kısadır; kul bunu unutup dünya ebedî imiş gibi kendini ona kaptırmamalı, dünyasını âhireti için değerlendirmelidir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 245-24
 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Gece ve gündüz melekleri dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında   buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah, durumlarını çok iyi bildiği hâlde   insanları onlara sorar:

'Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu?' Melekler de:

'Yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı.' derler. ”

(Buhârî, Tevhîd, 23)

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Hangi süre ve ayeti yazılırsa daha iyi olur.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay