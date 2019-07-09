09.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...09 Temmuz 2019 Salı 06:25
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُۖ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُ۫لاً
Rüşdüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin.
Ahde vefa gösterin; çünkü ahid sorumluluk doğurur.
(isra Suresi, âyet:34) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Bir kötülük gizli kaldığı zaman, yalnız yapana zarar verir.
Ancak, açıkça yapılıp da önlenmezse, zararı herkese olur."
(Taberâni)
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