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09.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

09 Temmuz 2019 Salı 06:25
09.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُۖ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُ۫لاً

 Rüşdüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin.

 Ahde vefa gösterin; çünkü ahid sorumluluk doğurur.

  (isra Suresi, âyet:34)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLARASULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Bir kötülük gizli kaldığı zaman, yalnız yapana zarar verir. 

 Ancak, açıkça yapılıp da önlenmezse, zararı herkese olur."

(Taberâni)

 

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 06:25
  1. 09.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. İsra 34. ayet
  3. açıktan günah
  4. kötülük
  5. gizli kötülük
  6. ahde vefa
  7. sözünde durmak

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