09.06.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُٓوءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَناًؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَٓاءُ وَيَهْدٖي مَنْ يَشَٓاءُؗ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٖيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kötü işleri hoşuna gidip de onları güzel bulan kimse (ile böyle olmayan bir) mi?



Allah dilediğini sapkınlık içinde bırakır, dilediğini de doğruya iletir.

O halde onlar için üzülerek kendini helâk etme.

Allah onların yaptıklarını elbette biliyor."



(Fâtır Suresi - 8) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)











ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



“(Evine girdiğin zaman) besmele çekerek kapını kapa. Çünkü şeytan (besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz.



Besmele çekerek lambanı söndür.



Besmele çekerek, (enine koyacağın) bir tahta parçası ile de olsa kabını(n ağzını) ört.



Yine besmele çekerek su kabını(n ağzını da) ört.”



(Ebû Dâvûd, Eşribe, 22)







